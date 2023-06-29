29 июня, 10:32

Politico: мятеж ЧВК "Вагнер" может ускорить решение Запада о поставках F-16 Киеву

По мнению издания, на Западе полагают, что Россия может выбрать вариант избегания "дальнейшей эскалации или расширения конфликта" в случае решительных шагов союзников Украины

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. События вокруг ЧВК "Вагнер" привели к тому, что западные страны могут быстрее принять решение о поставках Киеву истребителей F-16. Такое мнение выразили в ночь на четверг обозреватели американской версии газеты Politico.

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Как утверждает издание, решение властей РФ "избежать широкомасштабного насилия на российской земле" заставило многих на Западе задуматься, "возможно ли зайти дальше в вопросах предоставления Украине летальных и дальнобойных вооружений, включая истребители F-16". На Западе полагают, в частности, что РФ может выбрать вариант избегания "дальнейшей эскалации или расширения конфликта" в случае решительных шагов союзников Украины. В то же время источники Politico подчеркивают, что "подобных решений [о резком усилении поддержки Киева] пока не принималось".

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву истребители. Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, близкие к НАТО, Запад может начать передачу Киеву данных самолетов уже в начале 2024 года.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, Москва учтет это в своих планах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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