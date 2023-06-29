Украина разорвала соглашения с Белоруссией о защите госсекретов и о трудовой миграции

Украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве с весны 2022 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада в одностороннем порядке разорвала два соглашения с Белоруссией о взаимной защите государственных секретов и о сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"У нас до сих пор был договор с Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Но только что Рада прекратила действие этого соглашения", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, решением парламента также прекращено действие соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола к этому документу, который был заключен в апреле 1994 года в Москве.

С весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Кроме того, Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, другие украинские города также прекратили побратимство с белорусскими.