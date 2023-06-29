Вашингтон считает, что США и Южной Корее надо обеспечить "стратегическую глубину альянса"

По словам замглавы командования американского воинского контингента в стране Скотта Плеуса, "расширением альянса" стороны будут наращивать взаимодействие не только при обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии, но и в Индо-Тихоокеанском регионе

СЕУЛ, 29 июня. /ТАСС/. США и Республика Корея должны обеспечить большую "стратегическую глубину" своего военного союза в рамках превращения их связей в "глобальное всеобъемлющее" партнерство. Об этом в четверг информировало агентство Yonhap со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

По его словам, с "расширением альянса" Республика Корея и США будут наращивать взаимодействие не только при обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"При этом могут потребоваться обеспечение большей стратегической глубины альянса, укрепление международного сотрудничества и большее участие в поддержке международного порядка, основанного на правилах, который значительно поспособствовал процветанию США и Республики Корея", - сказал американский генерал-лейтенант.

Скотт Плеус также заявил, что в "ближайшем будущем" США намерены направить в Южную Корею атомную подводную лодку с ядерным вооружением. На саммите в апреле американский лидер Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сок Ёль приняли Вашингтонскую декларацию, в которой говорится об "увеличении видимого присутствия стратегических средств" на Корейском полуострове.