Премьер Финляндии заявил о необходимости дополнительно укреплять границу с Россией

В феврале Финляндия начала возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с РФ в районе пограничного перехода Иматра

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Финляндии следует продолжить укреплять границу с Россией, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в преддверии саммита ЕС.

"Мы должны укрепить нашу границу. Сейчас там нормальная ситуация, это хорошо, но нам нужна более сильная внешняя граница, и, конечно, мы должны больше сотрудничать со странами - членами [Евросоюза]", - подчеркнул Орпо.

В июне 2022 года Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о планах правительства страны установить заграждения "в критических районах на восточной границе [с Россией]", чтобы подготовить страну к борьбе с "угрозами гибридного характера", в том числе использования "миграционного вопроса в целях оказания политического давления". В феврале Финляндия начала возводить "пробный участок" трехкилометрового ограждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра. Возводимое заграждение будет оснащено системами технического контроля.