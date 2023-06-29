В Турции заявили, что ждут от Швеции конкретных действий в связи с сожжением Корана

В стране решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана

СТАМБУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Турции ожидают от Швеции немедленных действий по привлечению к ответственности причастных к сожжению в центре Стокгольма священного для мусульман Корана. Об этом сообщил в четверг вице-президент республики Джевдет Йылмаз, выступая в провинции Адыяман, которая пострадала от февральского землетрясения. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Эта провокационная акция направлена против сотен миллионов мусульман, она содержит состав преступления на почве ненависти и расизма. Мы ждем немедленных и конкретных действий от властей Швеции по привлечению к ответственности причастных к сожжению Корана", - сказал Йылмаз.

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. Акция проходила с разрешения полиции, в сообщении которой отмечалось, что не давалось "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но говорилось, что это "демонстрация о Коране".

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что "закрывать глаза на такие гнусные деяния означает быть соучастником преступления". Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь заявил, что оскорбление религиозных святынь не может рассматриваться как часть свободы мысли и слова. Он призвал Швецию, которая добивается вступления в НАТО и того, чтобы стать союзницей по альянсу Турции, "положить конец беззакониям и провокациям".

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.