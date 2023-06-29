Глава МИД Украины обсудил со Столтенбергом подготовку к июльскому саммиту НАТО

Дмитрий Кулеба отметил, что Киев пытается убедить Запад, "что пришло время прояснить вопрос о членстве страны в альянсе"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил подготовку к саммиту организации, который пройдет в Вильнюсе в июле.

"Украина продолжает активно работать со своими союзниками в НАТО, чтобы убедить их, что пришло время прояснить вопрос о ее членстве в альянсе", - написал Кулеба в своем Twitter по итогам разговора с генсеком альянса.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс. Кулеба ежедневно сообщает о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре.

При этом ранее Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на саммите в Вильнюсе планируется "подвести Украину ближе к альянсу", создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.