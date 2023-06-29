Латвия заявила, что Украина уже полностью интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш считает, что в будущем ВСУ будут обучать тактике военных альянса

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Латвия считает, что Украина уже интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам и в будущем Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обучать тактике военных альянса. Такое мнение высказал в четверг премьер Латвии Кришьянис Кариньш по прибытии на саммит ЕС.

"Украина уже фактически интегрирована в НАТО по вооружениям, по процедурам. Сейчас мы тренируем Украину, но я уверен, что, когда после конфликта они присоединятся к НАТО, они будут самыми опытными и профессиональными военными и тогда уже они будут учить нас", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО.

"Вступление в ЕС - это другая история, я не вижу, почему бы не двигаться вперед (имеется в виду начало переговоров о вступлении - прим. ТАСС), поскольку даже в мирные времена нужны годы, чтобы присоединиться к ЕС", - подчеркнул он.

В июне Еврокомиссия распространила предварительный доклад о степени готовности Украины к началу переговоров о приеме в ЕС. Согласно этому докладу, Киев пока выполнил два из семи условий для начала переговоров.

Запуск переговоров о вступлении не дает никаких гарантий по срокам приема. Турция получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, начала переговоры о приеме в 2005 году. Переговоры продолжаются, но перспектива ее вступления в ЕС в настоящее время не просматривается.