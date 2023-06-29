Премьер Финляндии призвал ЕС продолжить поддержку Киева и давление на Россию

По мнению Петтери Орпо, государствам Евросоюза "нужно больше лучше работающих санкций"

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Государства Евросоюза должны продолжить поддержку Киева во всех областях и усиливать санкционное давление на РФ за счет новых пакетов ограничительных мер. Об этом в четверг заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в преддверии саммита ЕС.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны послать четкий сигнал украинскому народу, что мы поддерживаем его, и поддерживаем сильно, в военном отношении, экономически, гуманитарной помощью, политически. Нам нужно больше лучше работающих санкций", - сообщил глава финского правительства.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины государства ЕС усилили режим антироссийских санкций. По состоянию на сегодняшний день Евросоюз согласовал 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ.