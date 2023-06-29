Орбан высмеял лидеров ЕС твитом с гифкой из "Криминального чтива"

Премьер-министр Венгрии спросил у руководства союза, что случилось с бюджетом объединения, намекая на образовавшуюся из-за финансирования Украины дыру

БУДАПЕШТ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял руководство Евросоюза, которое требует от членов сообщества дополнительных взносов в бюджет, чтобы залатать в нем дыру, образовавшуюся из-за финансирования Украины.

Глава венгерского правительства опубликовал в четверг на своей странице в Twitter кадры из фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво", на которых Винсент Вега в исполнении Джона Траволты растерянно озирается. "Прошло всего два года с тех пор, как началось выполнение семилетнего бюджета, а у Брюсселя уже не хватает денег. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги?" - написал венгерский премьер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Ранее он заявлял, что до сих пор непонятно, на что именно были израсходованы миллиарды евро, выделенные Евросоюзом на помощь Украине. В связи с этим Орбан выступил против внесения в бюджет ЕС поправок, подготовленных Еврокомиссией в целях устранения его дефицита и оказания дополнительного финансового содействия украинским властям.