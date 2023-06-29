Прокуратура Украины проверяет военкома Одессы, у семьи которого нашли имущество в Испании

В частности, следственные органы проверят правомочность уклонения бывшего одесского военкома от прохождения службы во время его нахождения за границей на лечении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура на Украине начала проверку в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении и превышении служебных полномочий. Об этом сообщил офис генпрокурора.

"Прокуратура проверяет факты возможного незаконного обогащения <...> и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного ТЦК (территориальный центр комплектования, украинское название военкомата - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что рамках следствия будет проверена информация СМИ о покупке членами семьи военкома имущества в Испании. Кроме того, следственные органы проверят правомочность уклонения бывшего одесского военкома от прохождения службы во время его нахождения за границей на лечении.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что семья одесского военкома приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. После публикаций Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начав в отношении него расследование по подозрению в злоупотреблениях во время призыва военнообязанных.

23 июня украинский президент Владимир Зеленский дал поручение уволить подозреваемого в коррупции одесского военкома. 28 июня представитель оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что Борисов уволен со своей должности.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Часто сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и Одесской области. Украинские СМИ сообщают, что сотрудники украинских военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки, сумма которых, как правило, составляет несколько тысяч долларов.