Глава полиции Ирана и Патрушев обсудили опыт РФ, который может перенять иранская полиция

Ахмад Реза Радан назвал беседу "очень подробной и эффективной"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан и секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудили на встрече в Москве опыт РФ, который могла бы перенять полиция исламской республики.

"Разговор шел о приобретенном опыте и вопросах, представляющих интерес для двух стран, о взаимном сотрудничестве, которое мы можем и будем продолжать. Мы обсуждали наработанный опыт возможностей РФ, которые мы сможем использовать в работе нашей полиции", - сказал Радан в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Главнокомандующий силами правопорядка Ирана отметил, что это была очень подробная и эффективная беседа, "пронизанная духом взаимного сотрудничества и, конечно же, дружбы".