29 июня, 11:27

Глава полиции Ирана и Патрушев обсудили опыт РФ, который может перенять иранская полиция

Ахмад Реза Радан назвал беседу "очень подробной и эффективной"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий силами правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан и секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудили на встрече в Москве опыт РФ, который могла бы перенять полиция исламской республики.

"Разговор шел о приобретенном опыте и вопросах, представляющих интерес для двух стран, о взаимном сотрудничестве, которое мы можем и будем продолжать. Мы обсуждали наработанный опыт возможностей РФ, которые мы сможем использовать в работе нашей полиции", - сказал Радан в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Главнокомандующий силами правопорядка Ирана отметил, что это была очень подробная и эффективная беседа, "пронизанная духом взаимного сотрудничества и, конечно же, дружбы". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичИранРоссия
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