Премьер Финляндии не стал называть проект обязательств ЕС перед Киевом гарантиями

По словам Петтери Орпо, Западу "нужно общее обещание Украине помогать ей и заботиться о ее безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не стал называть проект обязательств стран Евросоюза перед Украиной в сфере безопасности гарантиями.

"Я думаю, что более подходящее слово - это обязательства по безопасности. Потому что нам нужно общее обещание Украине помогать ей и заботиться о ее безопасности. И это очень важный вопрос на сегодняшней встрече", - отметил финский премьер в преддверии саммита ЕС, комментируя вопрос журналиста о проекте гарантий безопасности стран ЕС для Киева.

29 июня издание Financial Times сообщило о том, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации об "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС. По данным издания, документ вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" европейских стран перед Киевом.