29 июня, 11:09
Военная операция на Украине

Командующий силами НАТО в Европе сообщил об отсутствии успеха в контрнаступлении Украины

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По данным Financial Times, "у России до сих пор есть преимущество массы"

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. НАТО полагает, что Украина пока не сумела достичь значительного успеха в своем контрнаступлении, пытаясь преодолеть российскую оборону. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на заявления, сделанные командующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи на частной встрече на прошлой неделе.

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"У России до сих пор есть преимущество массы", - приводят источники издания слова, сказанные Каволи.

В штаб-квартире НАТО газете отказались комментировать эти заявления, заявив, что "НАТО внимательно наблюдала за конфликтом на Украине с самого начала". "Следующая стадия их (украинской - прим. ТАСС) борьбы может быть долгой и тяжелой, но мы будем продолжать делать все, что можем, чтобы помочь Украине победить в этой экзистенциальной битве", - отметили в альянсе.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВС Украины с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. По словам главы государства, ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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