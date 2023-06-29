29 июня, 11:12

Шведский премьер намерен обсудить с Орбаном вопрос вступления в НАТО

Венгрия ранее заявляла, что не будет затягивать одобрение заявки

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен на полях саммита ЕС обсудить с венгерским коллегой Виктором Орбаном вопрос ратификации Будапештом заявки на вступление королевства в НАТО.

"Я не знаю конкретно, не могу спекулировать, я только видел сообщения в СМИ вчера [о том, что ратификация откладывается], - сказал глава правительства журналистам по прибытии на саммит. - Но у меня наверняка будет возможность поговорить сегодня об этом с премьер-министром Венгрии". Как пояснил Кристерссон, ранее венгерская сторона говорила о том, что не будет затягивать одобрение заявки. По словам премьера, он намерен выяснить, что изменилось в этой позиции.

Как считает глава правительства, остальные страны - члены НАТО желают, чтобы Швеция вступила в альянс до саммита в Вильнюсе. "В конечном итоге остаются только две страны, которые не ратифицировали заявку, и только эти две страны могут принять эти решения", - отметил он.

Ранее депутаты от венгерских оппозиционных партий заявили, что комитет парламента страны, занимающийся процедурными вопросами, решил отложить на более поздний срок одобрение вступления Швеции в НАТО. Венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, уже не раз откладывал ратификацию соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов. 

Теги:
ШвецияВенгрияОрбан, ВикторКристерссон, Ульф
© Информационное агентство ТАСС
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