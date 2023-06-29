ВСУ рекомендовали жителям приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться

Командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что жители могут обращаться к местным властям, которые "знают алгоритмы и пути эвакуации"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рекомендовало эвакуироваться жителям приграничных с Россией районов Сумской области.

Соответствующее заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Сумское направление остается наиболее опасным. Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать", - написал он в Telegram-канале.

Наев сообщил, что жители могут обращаться к местным властям, которые "знают алгоритмы и пути эвакуации".