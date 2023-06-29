Боррель сообщил, что разведслужбы ЕС занимаются глубоким анализом попытки мятежа в России

По мнению главы дипломатии ЕС, руководство РФ "ослаблено" попыткой мятежа

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы Евросоюза занимаются в настоящее время глубоким анализом попытки военного мятежа в России. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы думаем о сценариях. Нам нужен глубокий анализ. Все европейские разведывательные службы сейчас анализируют последствия мятежа", - сказал он.

По мнению Борреля, руководство РФ "ослаблено" попыткой мятежа.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера". Также он пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.