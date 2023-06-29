29 июня, 12:33
Военная операция на Украине

Польша намерена на саммите ЕС потребовать широких гарантий безопасности для Украины

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что страны Запада должны "подчеркнуть большую близость между ЕС и НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Польша на саммите Европейского союза намерена настаивать на предоставлении Украине как можно более серьезных гарантий безопасности. Об этом заявил журналистам в четверг по прибытии на эту встречу глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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"Мы будем выступать за как можно более сильные гарантии безопасности для Украины", - отметил он. "Я сегодня в присутствии генсека [НАТО] серьезно подниму этот вопрос", - добавил Моравецкий.

"Нам на саммите важно подчеркнуть большую близость между ЕС и НАТО", - сказал он, подчеркнув важность участия в саммите генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Мы сможем еще сильнее убедить его в ценности трансатлантического союза, американского и европейского подхода к тому, что происходит на Украине", - указал польский премьер.

Издание Financial Times сообщило, что группа стран - членов Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. Они хотели бы его утверждения по итогам ближайшего саммита ЕС, который проходит 29-30 июня.

В проекте заявления содержится упоминание о том, что страны ЕС "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Киеву защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Издание сообщает, что текст декларации может претерпеть изменения, а ее авторы внесли в него необходимость "принимать во внимание политику в сфере безопасности и обороны ряда стран объединения". Это является отсылкой к нейтральному статусу некоторых государств ЕС. В частности, текущий проект документа вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" перед Киевом. 

Теги:
УкраинаПольшаМоравецкий, МатеушВоенная операция на Украине
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