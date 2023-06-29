29 июня, 15:00
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Надежды и сомнения: возможны ли переговоры по Украине в июле

В СМИ появляется большое количество новостей о том, что в июле могут начаться переговоры по ситуации на Украине. На эти сообщения отреагировали уже многие страны, в том числе и Россия. Как появилась информация о возможных переговорах и что мешает их проведению — в материале ТАСС

AP Photo/ Eugene Hoshiko
© AP Photo/ Eugene Hoshiko

Переговоры будут в июле?

О том, что официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле, 26 июня сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники. При этом в СМИ не уточнили, планируется ли участие России в этих переговорах.

По данным ARD, этот вопрос был поднят 24 июня на прошедшей в Копенгагене международной встрече по Украине, в которой участвовали дипломаты западных стран, а также представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По сообщению портала Tagesschau, на ней также присутствовал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Как отметил ARD, целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Представитель ЕС 23 июня подтвердил, что встречу представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга в Копенгагене инициировал Киев.

Информацию о проведении встречи советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и Глобального Юга подтвердили и в офисе украинского лидера. Отмечается, что в ходе нее обсуждалась "имплементация украинской формулы мира".

По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, Киев готов вести переговоры об урегулировании на основании именно этой формулы и с теми государствами, которые "уважают ее территориальную целостность". Как он утверждает, участники встречи в Копенгагене "сочли такой формат успешным" и выразили готовность к продолжению его работы.

Сам Зеленский отметил, что украинскую "формулу мира" "поддерживают многие во всем мире". 

При этом источник ТАСС в администрации бразильского президента сообщил, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали предложения Киева.

Об украинской "формуле мира"

Владимир Зеленский представил свой вариант урегулирования конфликта на Украине на саммите G20 в ноябре 2022 года. Он назвал десять условий, необходимых для достижения мира:

  • Радиационная и ядерная сохранность
  • Продовольственная безопасность
  • Энергетическая сохранность
  • Освобождение всех пленных и депортированных
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка
  • Выведение русских войск и прекращение боевых действий
  • Возвращение справедливости
  • Противодействие экоциду
  • Недопущение эскалации
  • Фиксация окончания боевых действий.

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к "формуле мира". 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот план очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в заявлениях Зеленского о мирном урегулировании не учитываются существующие реалии.

"Предпосылок нет"

В России вероятность проведения переговоров в июле вызывает сомнения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю не известно о прошедшей в Копенгагене 24 июня международной встрече и о том, что переговоры по Украине могут пройти уже в июле. Он также отметил, что никаких предпосылок для начала диалога не просматривается, Запад и Киев полностью исключают такую возможность.

"Мы знаем, что это абсолютно исключается Киевом, это абсолютно исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет", — сказал представитель Кремля.

Как обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявляя о возможных переговорах с Россией, представители Украины продолжают требовать у Запада оружие и о мире не помышляют.

"Киевский режим ни о каком мире не помышляет, ему это не дают делать те, кто в Вашингтоне и Брюсселе говорит, что для мира время не настало, только поле боя, война до последнего украинца", — сказала она.

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Захарова также напомнила, что Киев сам в одностороннем порядке прервал переговорный процесс в марте 2022 года. Позднее власти Украины легитимизировали запрет на переговоры с Россией, "приняв соответствующий законодательный акт". С тех пор "никакого конструктива от киевского режима по поводу возобновления переговорного процесса РФ так и не слышала", отметила Захарова.

"Наоборот, лишь просьбы, крики и требования к Западу предоставить больше оружия и все виды оскорблений, агрессивных заявлений в адрес России. А все, что было сказано теми, кто видел себя посредником или был готов на эту роль, просто людей неравнодушных о мире, вымарывал из информационного поля и блокировал своими агрессивными заявлениями", — сказала она.

Другие страны рассчитывают на дипломатию

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти считают главным фактором в урегулировании украинского кризиса усилия по содействию мирному процессу, нахождению политического решения в кризисной ситуации. Она сообщила о готовности Пекина объединить усилия с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль в снижении эскалации на Украине. "Китай по украинской проблеме занимает постоянную и четко обозначенную позицию", — сказала Мао Нин.

Как обратил внимание замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, китайские власти продолжают проявлять интерес к миротворческим усилиям при урегулировании украинской проблемы. Он отметил, что ни Россия, ни Китай не воспринимают украинскую проблему исключительно как конфликт между РФ и Украиной. "Это конфликт глобального измерения, поэтому действительно, что меня больше всего поразило и порадовало, — мы [с китайской стороной] говорим почти общим языком", — сказал дипломат.

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По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, конфликт на Украине завершится дипломатическим путем. При этом он отметил готовность стран НАТО продолжать поддержку Киева и укреплять оборонные возможности страны, чтобы конфликт "не повторился через год, два или пять лет". Блинкен выразил надежду, что по итогам конфликта удастся достичь "справедливого и устойчивого мира", но не стал комментировать возможные сроки завершения украинского кризиса.

За скорейшее завершение вооруженных действий на Украине и начало переговоров между вовлеченными в него сторонами также выступила Южно-Африканская Республика. Как отметила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, недавняя поездка миротворческой миссии стран Африки в РФ и на Украину внушает оптимизм. "И президент Путин, и президент Зеленский дали согласие на дальнейшие контакты с африканской миротворческой миссией", — заявила она.

По мнению премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны провести прямые переговоры. "Я думаю, что сейчас единственно разумным решением было бы, если бы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом", — сказал он, добавив, что самое важное — это перемирие.

Нынешнее состояние переговоров

В мае 2022 года МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из переговорного процесса. Украинская сторона не предоставила ответа на предложенный Россией проект договора.

30 сентября в своем выступлении на церемонии принятия новых регионов в состав России Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Президент сообщил о готовности Москвы к диалогу, но отметил, что российская сторона не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, "Россия его не предаст". По его словам, власти Украины должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. 

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Позже, в октябре, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Российский президент на встрече по украинскому урегулированию с лидерами и представителями африканских стран 17 июня отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и даже в нынешних условиях открыта для конструктивных предложений. 

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