На Украине возбудили более 200 дел за публикации данных о работе сил ПВО

В отношении 190 фигурантов обвинительные акты уже направили в суды

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) с 24 февраля 2022 года возбудила более 200 уголовных дел в отношении граждан, публиковавших данные о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и перемещениях воинских подразделений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В отношении 190 фигурантов обвинительные акты уже направлены в суды, отметили в СБУ. Обвинения в таких случаях предъявляются по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных сил Украины или других военных формирований). Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В СБУ подчеркнули, что съемка и публикация таких данных, в том числе последствий обстрелов, расценивается как корректировка огня, причем независимо от того, является ли она умышленной. Кроме того, спецслужба вновь призвала владельцев уличных вебкамер отключить трансляции.

В начале 2022 года на Украине запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в Сети может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.