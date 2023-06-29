Швеция выделила $1,4 млн на помощь Украине в области психологической защиты

Со времени эскалации конфликта в феврале 2022 года Стокгольм оказал Киеву помощь на $1,9 млрд

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Швеции приняло в четверг решение направить средства в размере 15 млн крон ($1,4 млн) "на повышение способности к совместным действиям в рамках тотальной обороны Украины". Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В сообщении поясняется, что с февраля прошлого года "Швеция оказывает Украину стране военную, финансовую и гуманитарную помощь", в том числе "поддержку в области психологической защиты, например, в виде консультаций, обучения и индивидуальных тренингов и практики украинских акторов".

"Швеция имеет хороший опыт в этой области и поэтому может предложить постоянную квалифицированную поддержку, но это требует дополнительных ресурсов, - прокомментировал министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. - Эта поддержка до сих пор приносила большую пользу оборонным усилиям Украины, а также преподнесла Швеции важные уроки, которые помогут нам создать собственную психологическую защиту".

Со времени эскалации конфликта в феврале 2022 года Швеция оказала Украине помощь на сумму 21,5 млрд крон ($1,9 млрд), в том числе гуманитарную - на 1,9 млрд крон ($177 млн), 750 млн крон ($70 млн) были предоставлены на восстановление и 316 млн крон ($29,5 млн) - на проведение реформ, около 16,9 млрд ($1,57 млрд) - на военную поддержку.