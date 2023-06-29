Премьер Эстонии считает, что Украине важнее вступить в НАТО, чем в ЕС

Кая Каллас утверждает, что вступление Украины в альянс - единственная "железная гарантия" безопасности

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала обеспечение Украине членства в НАТО наиболее важной и срочной задачей, а присоединение страны к ЕС - второстепенной.

"Для начала переговоров (о вступлении Украины в ЕС - прим. ТАСС) есть условия, и они должны быть соблюдены на 110%, после чего мы тоже должны будем внести свой вклад и дать зеленый свет. ЕС является экономическим проектом, но без безопасности не может быть экономического процветания", - приводит ее слова в четверг газета La Stampa. Каллас утверждает, что вступление Украины в НАТО - единственная "железная гарантия" безопасности.

Присутствие Украины в НАТО, по ее мнению, важно и для страны, и для Европы. "Потому что в этом случае больше не было бы войн и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента", - сказала политик.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен будет найти путь, чтобы конкретизировать перспективу вступления Украины в НАТО, открытую на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тогда несколько государств НАТО, включая страны Прибалтики и Великобританию, настаивали на ускоренной интеграции Киева и Тбилиси в альянс, однако Германия и Франция выступили против предоставления этим государствам плана действий, опасаясь, в частности, втягивания блока в региональные конфликты.

Украине присвоен статус кандидата на вступление в ЕС, для чего Киев должен провести ряд реформ. Доклад Еврокомиссии о ходе этого процесса должен быть представлен в октябре. Несколько европейских стран, включая Италию, говорят о необходимости восстановления Украины, которая должна стать частью общего рынка ЕС. При этом другие страны, претендующие на вхождение в ЕС годами, предупреждают о недопустимости неравноправного отношения к кандидатам и привилегированных подходов.