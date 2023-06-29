Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель МИД республики Мелес Алем выразил надежду на положительное решение государств - членов объединения

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Эфиопия надеется на положительное решение государств - членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД республики Мелес Алем.

"Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку", - привело агентство ENA заявление официального представителя МИД в ходе брифинга для прессы. Глава МИД отметил, что Эфиопия официально подала заявку на вступление в объединение.

Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш и Египет. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция. В начале 2023 года председательство в БРИКС перешло от Китая к ЮАР.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья на брифинге для прессы сообщал, что в самое ближайшее время президент ЮАР Сирил Рамапоса завершит консультации с лидерами стран - членов БРИКС по деталям проведения саммита.

В новость внесена правка (16:29 мск) — передается с изменением имени спикера в лиде и уточнением должности во втором абзаце, верно - официальный представитель МИД Эфиопии Мелес Алем.