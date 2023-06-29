Киев ждет, что решения саммита НАТО в Вильнюсе станут антиподом будапештского меморандума

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стабильность в мире невозможна без решения вопросов безопасности его страны

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Украины ожидают, что касающиеся Киева решения саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, будут противоположностью будапештского меморандума 1994 года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

"От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальной конкретики в стиле "анти-Будапешта", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Данилов также утверждает, что стабильность в мире невозможна без решения вопросов безопасности Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отсутствие приглашения Киеву вступить в НАТО на саммите станет демотиватором для вооруженных сил страны, хотя полностью демотивировать Украину подобным невозможно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.

В октябре 2022 года в МИД РФ заявили, что Вашингтон и Киев, а не Москва, своими действиями нарушили будапештский меморандум. Отмечалось, что эта договоренность была подорвана дестабилизирующим курсом США и их союзников на продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России. Свои обязательства по меморандуму много лет не соблюдала и сама Украина, в частности обязательства, предполагавшие противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма.