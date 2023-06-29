На Украине заочно приговорили Балицкого к 15 годам тюрьмы

Врио губернатора Запорожской области признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса - об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы страны по предварительному сговору

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам украинской спецслужбы, суд назначил [Евгению Балицкому] 15 лет заключения с конфискацией имущества", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Уточняется, что суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса - об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору.

Президент России Владимир Путин 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября прошлого года там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей.