В Багдаде протестующие против сожжения Корана ворвались на территорию посольства Швеции

Участники акции требовали высылки посла Швеции

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги - Корана, проведенной в Стокгольме, ворвались в четверг на территорию посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его информации, около здания шведского диппредставительства в четверг собралось более сотни протестующих. Некоторое время назад группе участников акции протеста удалось "сломать ворота и проникнуть на территорию посольства Швеции", расположенного в центральной части Багдада. О возможном причиненном ущербе диппредставительству информации не имеется.

Как передает телеканал Al Sumria, лица, проникнувшие на территорию посольства, уже покинули ее. Также уходят от здания и остальные иракцы, участвовавшие в протестном пикете. Указывается, что собравшиеся требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.