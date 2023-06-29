Грызлов: X Форум регионов показал безграничный потенциал сотрудничества РФ и Белоруссии

По словам посла России в Минске, стороны очень быстро перешли от обсуждения мер, направленных сугубо на минимизацию ущерба от санкций, к выработке планов и решений, нацеленных в будущее

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Десятый, юбилейный, Форум регионов России и Белоруссии в Уфе показал, что потенциал сотрудничества двух стран почти безграничен. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов в комментарии для ТАСС по итогам мероприятия.

Санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми страны столкнулись в прошлом году, обратил внимание российский посол, заставили Москву и Минск пристально присмотреться к ресурсам, которыми располагают оба государства. "В процессе этого "аудита" мы нашли новый драйвер экономического роста в развитии межрегиональных партнерских связей. Образно выражаясь, это бездонный колодец, из которого экономики России и Беларуси начали черпать новые возможности", - отметил Грызлов.

Посол отметил, что РФ и Белоруссия очень быстро перешли от обсуждения мер, направленных сугубо на минимизацию ущерба от санкций, к выработке планов и решений, нацеленных в будущее.

"Речь идет о создании совместных производств, развитии инновационных отраслей промышленности, обеспечении технологического суверенитета Союзного государства. Новые перспективы для нас открываются практически ежедневно. На мой взгляд, важнейший итог юбилейного Форума регионов и всей десятилетней истории развития этой площадки заключается именно в сложившемся у нас понимании того, что наш потенциал практически безграничен", - подчеркнул он.

По словам Грызлова, за свою десятилетнюю историю форум "по праву стал локомотивом экономического сотрудничества в рамках Союзного государства". "Уже сейчас можно сказать: мероприятие не просто оправдало ожидания, но задало новую планку развития российско-белорусского партнерства, - добавил он. - Юбилейная сессия в очередной раз обновила рекорд по числу заключенных соглашений - их было более ста. Объем коммерческих контрактов в денежном выражении еще более внушителен - он составил около 110 миллиардов российских рублей. Это тоже очередной абсолютный рекорд".

Глава российского диппредставительства в Минске обратил особое внимание на слова из обращения президента России Владимира Путина к участникам форума о том, что межрегиональное сотрудничество - это сердце союзнических отношений России и Белоруссии и интеграционных процессов в рамках Союзного государства. "Результаты работы десятой сессии в Уфе наглядно это подтвердили", - заключил Грызлов.