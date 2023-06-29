Посла Швеции вызвали в МИД Иордании в связи с сожжением Корана в Стокгольме

Александре Ридмарк выразили решительный протест в связи с тем, что правительство Швеции дало экстремистам разрешение на проведение этой акции

БЕЙРУТ, 29 июня. /ТАСС/. Посол Швеции в Аммане Александра Ридмарк была вызвана в четверг в МИД Иордании в связи с совершенным в Стокгольме актом публичного сожжения священной книги мусульман. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице иорданского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Сегодня (29 июня - прим. ТАСС) Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов [Иордании] вызвало посла Швеции в Аммане и выразило ей решительный протест в связи с тем, что правительство Швеции разрешило экстремистам сжечь в среду копию священного Корана в столице [страны] Стокгольме", - отмечается в заявлении.

В ведомстве назвали произошедшее "расистским актом", проявлением "опасной ненависти и исламофобии", подчеркнув, что такие действия "ни в коей мере не могут быть оправданы соображениями свободы слова и самовыражения". Министерство также указало на необходимость пресекать подобного рода "провокационные и оскорбительные" акции, "уважать религиозные символы" и работать над продвижением таких норм, как взаимоуважение.

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.