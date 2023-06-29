МИД Азербайджана обвинил Макрона в предвзятости

В ведомстве назвали неприемлемыми высказывания президента Франции в ходе встречи с армянской общиной в Марселе

БАКУ, 29 июня. /ТАСС/. Антиазербайджанские высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанные им на встрече с армянской общиной в Марселе, неприемлемы. Об этом в четверг говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона составной частью Азербайджана предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм", - говорится в заявлении.

Слова французского лидера о том, что он попытается оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, в МИД республики назвали "плодом его воображения".

"Попытки оказать давление на президента Азербайджана никогда не приносили результатов. <…> Это еще раз показывает, что Макрон является инструментом в руках армянского лобби Франции. Отметим, что представитель армянской общины, к которому он обращался, является одним из тех радикалов, в отношении которых Армения ввела запрет на въезд в страну", - отмечается в заявлении.

На встрече с армянской общиной Марселя Макрон, как сообщили армянские СМИ в четверг, обещал оказывать на Алиева больше давления в вопросе урегулирования отношений с Арменией. "Я продолжу свои усилия, даже если остаюсь почти единственным членом международной семьи с такой повесткой дня", - цитировали Макрона армянские издания.