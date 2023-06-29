29 июня, 14:43,
обновлено 29 июня, 15:09

МИД ОАЭ вызвал посла Швеции из-за акции с сожжением Корана в Стокгольме

Лизелотту Андерсон проинформировали о решительном протесте и осуждении в адрес правительства страны, которое позволило экстремистам провести эту акуию

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел ОАЭ вызвало посла Швеции в Абу-Даби Лизелотту Андерсон, чтобы выразить протест в связи с акцией с сожжением Корана в центре Стокгольма.

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"Министерство иностранных дел вызвало Лизелотту Андерсон, посла Королевства Швеция в Объединенных Арабских Эмиратах, и проинформировало ее о решительном протесте и осуждении в адрес правительства страны, которое позволило экстремистам сжечь копию Священного Корана в Стокгольме", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Ноту протеста послу вручила директор департамента по европейским делам МИД ОАЭ Аиша ас-Сувейди. В документе подчеркивается, что власти Швеции заняли "безответственную позицию", допустив акцию, которая "разжигает ненависть и национальную рознь, а также негативно влияет на международную безопасность".

ОАЭ также призвали "уважать религиозные символы и не допускать поляризации в то время, когда всему миру необходимо поддерживать принципы терпимости и мирного сосуществования для достижения стабильности и устойчивого развития".

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе. 

Теги:
ШвецияОАЭ
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