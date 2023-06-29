МИД ЮАР приступил к аккредитации сотрудников СМИ на предстоящий саммит БРИКС

Крайний срок для подачи заявок - 11 августа

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР открыло в четверг прием заявок на аккредитацию для прессы на 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в августе в Йоханнесбурге. Соответствующее сообщение опубликовано на портале МИД.

"Саммит пройдет в международном конференц-центре "Сэндтон" с 22 по 24 августа, - отмечается в нем. - Девиз встречи в верхах - "БРИКС и Африка: партнерство для взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". МИД отметил, что крайний срок для подачи заявок на аккредитацию - 11 августа.

Это уже второй саммит БРИКС, который проходит в конференц-центре "Сэндтон". Предыдущий состоялся в июле 2018 года.

Председательствующий в БРИКС в текущем году президент ЮАР Сирил Рамапоса направил приглашения на саммит всем лидерам стран объединения. Как сообщила 27 июня министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, пока подтверждение о приезде на саммит получено только от председателя КНР Си Цзиньпина.

28 июня официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что Рамапоса в течение нескольких дней завершит консультации с лидерами стран БРИКС по предстоящему саммиту. После этого Рамапоса объявит о том, кто прибудет в Йоханнесбург для участия во встрече в верхах.

Нынешнее председательство ЮАР в БРИКС третье по счету. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.