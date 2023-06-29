НАТО считает, что сожжение Корана в Швеции не должно мешать ее вступлению в альянс

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Швеция выполнила все свои обязательства

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сожжение Корана не противозаконно в Швеции, переговоры с Турцией о приеме этой страны в НАТО продолжатся. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, помешает ли очередное сожжение Корана в Швеции получить одобрение Турции на прием этой страны в НАТО к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля.

"Я понимаю чувства и глубину эмоций, которые вызвал этот инцидент. Однако эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения", - заявил он.

"То, что важно для меня, - это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс. С президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом мы договорились провести встречу в Брюсселе министров иностранных дел и советников по национальной безопасности и глав разведывательных служб. Они сядут за стол переговоров и изучат путь вперед и мой сигнал, что Швеция выполнила все свои обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде", - сказал Столтенберг.

Акция в Стокгольме

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. Акция проходила с разрешения полиции, в сообщении которой отмечалось, что не давалось "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но говорилось, что это "демонстрация о Коране".

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что "закрывать глаза на такие гнусные деяния означает быть соучастником преступления". Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь заявил, что оскорбление религиозных святынь не может рассматриваться как часть свободы мысли и слова. Он призвал Швецию, которая добивается вступления в НАТО и того, чтобы стать союзницей по альянсу Турции, "положить конец беззакониям и провокациям".

Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил ранее ТАСС, что Анкара в вопросе членства в НАТО Швеции будет придерживаться принципиальной позиции и, скорее всего, не одобрит заявку королевства на вступление в альянс до саммита в Вильнюсе.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.