Премьер Словакии предложил использовать доходы с активов РФ для восстановления Украины

Людовит Одор сообщил, что его страна хотела бы поддержать Украину в реализации ее планов вступления в интеграционные структуры Запада

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Людовит Одор, принимающий участие в саммите Евросоюза, предложил использовать доходы с замороженных в ЕС российских активов для восстановления Украины.

"Наша позиция заключается в следующем и касается пока не самих [замороженных российских] активов, а получаемых с них доходов. Они могли бы быть использованы в интересах [восстановления] Украины. Это я могу представить", - сказал премьер журналистам.

Он также подчеркнул, что Словакия хотела бы поддержать Украину в реализации ее планов вступления в интеграционные структуры Запада.