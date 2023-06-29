Орбан заявил о желании Венгрии знать ответственных за банкротство ЕС

Премьер-министр республики выразил несогласие с последними предложениями Еврокомиссии, которые, по его мнению, обостряют финансовые проблемы Евросоюза, но при этом позволяют обогащаться брюссельской бюрократии

БУДАПЕШТ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен поставить на саммите Евросоюза вопрос о том, куда уходят деньги из общего бюджета 27 стран сообщества и кто несет ответственность за банкротство всего объединения. В связи с этим глава венгерского правительства выразил в четверг несогласие с последними предложениями Еврокомиссии, которые, по его мнению, обостряют финансовые проблемы ЕС, но при этом позволяют обогащаться брюссельской бюрократии.

"Единственный вопрос, который всех волнует: куда делись деньги?" - заявил Орбан по поводу начавшегося в Брюсселе двухдневного совещания лидеров ЕС. "Еврокомиссия представила предложения по изменению бюджета, призвав государства-члены внести в него еще миллиарды евро. Вопрос в том, как могла возникнуть такая ситуация, как они могли поставить Европейский союз на грань банкротства", - сказал премьер в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что Еврокомиссия предлагает внести в бюджет дополнительно €50 млрд, но не может отчитаться о том, на что были потрачены предыдущие кредиты, проценты по которым оплачиваются всеми странами ЕС. "Это те кредиты, из которых Польша и Венгрия до сих пор не получили ни цента", - добавил Орбан, напомнив, что ЕС под различными предлогами удерживает средства из своих фондов, причитающиеся Варшаве и Будапешту.

Глава правительства также считает ошибочной новую миграционную политику Брюсселя, которая предусматривает выделение дополнительных средств на расселение беженцев и экономических мигрантов, а не на охрану внешних границ ЕС. Кроме того, утверждал Орбан, "они просят миллиарды евро на повышение зарплат брюссельских бюрократов".

"Позиция Венгрии ясна: мы просто хотим знать, на что они потратили деньги, которые мы им давали до сих пор. А затем мы хотим получить ответ на вопрос о том, кто несет ответственность за банкротство Европейского союза", - заключил премьер-министр.