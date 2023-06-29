29 июня, 14:59

СМИ: в Ираке пройдут массовые акции протеста против сожжения копии Корана в Швеции

Как сообщил портал Shafaq News, основную манифестацию наметили в Багдаде

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Массовые демонстрации протеста против проведенной недавно в Швеции акции сожжения священной для мусульман книги - Корана - пройдут в пятницу в Ираке. Об этом сообщил в четверг новостной портал Shafaq News.

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По его информации, по указанию одного из наиболее авторитетных иракских деятелей, шиитского имама Муктады ас-Садра создан специальный комитет по организации протестов в Ираке. Основная манифестация намечена в Багдаде. По указанию ас-Садра, в провинциях страны, уже начиная с четверга, также будут проходить выступления, "если граждане пожелают выразить свой протест".

Ранее ас-Садр выступил с резким осуждением сожжения копии Корана в Стокгольме и призвал незамедлительно удалить посла Швеции из Ирака. Именно его сторонники в четверг устроили несанкционированный митинг у посольства Швеции в Багдаде, в котором приняли участие несколько сотен человек. Участникам акции удалось сломать ворота и некоторым из них пробраться на территорию, прилегающую к зданию дипмиссии. Протестующие, вслед за ас-Садром, требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама. В настоящее время участники акции у посольства, по указанию комитета по организации протестов, завершили свое выступление и покинули улицу в центре Багдада, на которой расположено шведское диппредставительство. 

Теги:
ШвецияИрак
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