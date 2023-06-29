Полиция Швеции считает, что акции с сожжением Корана могут угрожать интересам за рубежом

Ведомство постоянно проводит оценки и анализ ситуации относительно угроз для Швеции

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Демонстрации, подобные акции с сожжением Корана в Стокгольме в среду, могут угрожать интересам Швеции как внутри страны, так и за рубежом. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в Полиции безопасности (СЕПО) королевства в четверг.

"По оценке СЕПО, такого рода манифестации могут быть угрозой как в Швеции, так и для шведских интересов за рубежом", - отметили в пресс-службе ведомства.

В начале года, когда также состоялась акция с сожжением Корана, СЕПО объявила, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась и манифестация могла повлиять на людей из среды, исповедующей "насильственный исламизм". Ведомство постоянно проводит оценки и анализ ситуации относительно угроз для Швеции.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Ранее в интервью шведским СМИ Момика говорил, что его акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.