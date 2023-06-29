29 июня, 15:00,
обновлено 29 июня, 15:12
Военная операция на Украине

Постпред Британии заявил, что на саммите НАТО не будет новых объявлений по F-16 для Киева

Дэвид Куорри сообщил, что его страна помогает с обучением пилотов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16. Об этом в четверг сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

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"Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе. Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью [программы по подготовке украинских летчиков]. Великобритания сама помогает с обучением пилотов", - сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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