Постпред Британии заявил, что на саммите НАТО не будет новых объявлений по F-16 для Киева

Дэвид Куорри сообщил, что его страна помогает с обучением пилотов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16. Об этом в четверг сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

"Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе. Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью [программы по подготовке украинских летчиков]. Великобритания сама помогает с обучением пилотов", - сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.