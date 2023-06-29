На Украине начали успокаивать киевлян, что им ничего не грозит в случае аварии на ЗАЭС

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко призвал не создавать паники и искусственного ажиотажа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жители Киева не ощутят последствий в случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). С таким утверждением выступил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телевидения.

"Сейчас прогноз, который есть, - Киев вне границы влияния", - сказал он. Фрагмент его интервью опубликовало издание "Страна".

По словам Ляшко, ключевое задание - "делать все возможное, чтобы предотвратить" ЧС на станции. Также министр призвал не создавать паники и искусственного ажиотажа. Он добавил, что Минздрав разработал алгоритмы действий и проверил системы оповещения, которые будут работать в случае аварии.

В эфире Ляшко также признал, что невозможно защитить все население при радиационной аварии. По его словам, людям, которые проживают в потенциальной зоне поражения, уже раздали препараты для защиты щитовидной железы. При этом он указал, что "волшебной таблетки, которую можно будет принять и защититься от радиационного воздействия, не существует".

22 июня президент Украины Владимир Зеленский накануне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. А жители Киева после слов президента начали скупать йод в аптеках. 29 июня на территории Днепропетровской и Николаевской областей, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей проходят учения по отработке действий в случае ЧС на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают жилые районы Энергодара. Удары из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня приходились и на территорию станции.