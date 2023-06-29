ВСУ подтвердили, что информацию о взлете дальней авиации ВКС РФ получают от Запада

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат сообщил, что эти данные используются силами противовоздушной обороны

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Страны Запада постоянно снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией о действиях ВКС России. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Наши союзники постоянно поддерживают Украину, - сказал он. - Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры".

Игнат добавил, что эти данные используются затем силами противовоздушной обороны.