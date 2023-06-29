Эрдоган назвал подлостью сожжение Корана в Швеции

По словам президента Турции, Анкара продолжит демонстрировать реакцию на сожжение Корана до тех пор, "пока с исламофобией не будет вестись решительная борьба"

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в четверг подлостью сожжение Корана в Швеции.

"Враги ислама и человечества пытаются бросить тень на мусульман. Нападение на нашу священную книгу, Коран, в первый день Курбан-байрама - один из примеров этих стараний. Те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся на политику провокаций и угроз", - сказал он в телевизионном обращении.

По заверениям Эрдогана, "Турция продолжит демонстрировать реакцию [на сожжение Корана] до тех пор, пока с исламофобией не будет вестись решительная борьба".

Ранее глава Минюста Турции Йылмаз Тунч назвал акцию с сожжением Корана скандальной и заслуживающей проклятия. Он напомнил, что она прошла незадолго до июльского саммита НАТО.

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Ранее в интервью шведским СМИ Момика говорил, что его акция не направлена против вступления Швеции в НАТО, он просто хотел бы запретить Коран в королевстве.