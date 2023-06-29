NBC: бывший вице-президент США Пенс встретился с Зеленским в Киеве

Майк Пенс заявил, что его визит преследует цель "продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам" США

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в страну. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC.

Она подчеркивает, что Пенс первым из представителей Республиканской партии США, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны на выборах 2024 года, посетил Украину с момента объявления о вступлении в гонку. Как указывает NBC, Пенс в ходе необъявленного визита посетил несколько украинских городов, в том числе Бучу и Ирпень, а также провел встречу с Зеленским в Киеве.

По словам Пенса, которого цитирует NBC, его визит преследует цель "продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам" США. Бывший вице-президент подчеркнул, что не прекратит настаивать на продолжении поддержки Вашингтоном "друзей и союзников" на Украине.

Ранее Пенс выступал за ускорение поставок военной помощи Украине и озвучивал критику в адрес действующей администрации демократа Джо Байдена за то, что она "проявляет медлительность" в поддержке Киева. При этом политик отмечал, что не считает кризис на Украине "территориальным спором", как назвал его ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который тоже добивается выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, в администрации которого Пенс занимал должность вице-президента, объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.