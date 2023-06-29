29 июня, 15:54
Военная операция на Украине

Пленный из 23-й мехбригады ВСУ рассказал о гибели почти целой роты и дезертирстве

По его словам, это произошло в середине мая на южном участке фронта

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские силы уничтожили подразделение 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий первого батальона бригады Роман Аксенко.

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"В первый день нас выбрали как тех, кто далек от военщины, и привезли разгружать БК. Я слышал, как попала первая рота под огонь. Там практически все погибли", - сказал Аксенко.

По словам мужчины, это произошло в середине мая на южном участке фронта. Он добавил, что из-за больших санитарных потерь в бригаде очень много отказников и дезертиров.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС, что украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен. В числе причин Пушилин назвал лояльное отношение к военнопленным со стороны российских сил и плохое отношение украинского командования к личному составу. 

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