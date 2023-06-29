29 июня, 15:56

Глава МО Британии высказался за принятие Украины в НАТО без выполнения плана действий

По словам Бена Уоллеса, на саммите альянса в Вильнюсе этот вопрос вряд ли будет решен

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Украину нужно принять в НАТО без обязательного выполнения ею плана действий по членству в альянсе. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в Лондоне глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Я думаю, что мы совершенно точно должны рассмотреть возможность пропустить план действий по членству. Конечно, нужно быть реалистами, потому что сейчас в НАТО 31 член и, как вы знаете, мы должны двигаться вперед вместе. Но движение должно быть в направлении членства в НАТО", - сказал Уоллес.

При этом он признал, что на саммите альянса в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, этот вопрос вряд ли будет решен.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он подчеркнул, что "двери НАТО остаются открытыми" для Украины. Генсек Североатлантического альянса также заявлял, что участники встречи в Вильнюсе в июле будут обсуждать гарантии безопасности Украины. Комментируя визит Столтенберга в Киев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в Североатлантический альянс по-прежнему остается одной из целей специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаВеликобританияУоллес, Бен
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