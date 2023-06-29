Блинкен обсудил с главой МИД ЮАР поездку африканской миссии в Россию и на Украину

Гоcсекретарь США приветствовал усилия делегации и подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины, а также представлению Киева о прочном и долговременном мире

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Гоcсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор поездку миротворческой миссии стран Африки в Россию и на Украину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в распространенном письменном заявлении.

Он подчеркнул, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили "недавние визиты на Украину и в Россию делегации африканских лидеров из семи стран". "Госсекретарь Блинкен приветствовал усилия делегации и подчеркнул высокую степень приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также представлению Украины о прочном и долговременном мире <...>", - сказал дипломат.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. В свою очередь советник президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади примет участие в созванной Зеленским конференции, которая пройдет в августе в Копенгагене.