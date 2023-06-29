29 июня, 16:06,
обновлено 29 июня, 17:00
Военная операция на Украине

Гросси допустил влияние контрнаступления ВСУ на "относительно стабильную" ситуацию на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии выразил обеспокоенность по этому поводу

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС, однако контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе вызывает обеспокоенность. С таким мнением в четверг выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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"В рамках визита [на ЗАЭС] я своими глазами увидел, что были приняты меры для удержания и сохранения доступной воды [для охлаждения станции]. Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением [Украины]. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен, [чем раньше]", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Гросси добавил, что присутствующие на ЗАЭС представители МАГАТЭ "почти ежедневно оповещают о ситуации" на станции. По его словам, МАГАТЭ совместно с руководством ЗАЭС разрабатывают планы по принятию дополнительных мер безопасности функционирования станции после ЧП на Каховской ГЭС.

В то же время он отметил, что МАГАТЭ фиксирует заметное увеличение личного состава военнослужащих и количества боевой техники с обеих сторон конфликта в непосредственной близости от станции. "Это вызывает обеспокоенность", - указал он. Гросси подчеркнул, что ситуация на ЗАЭС станет "полностью стабильной" только после завершения боевых действий. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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