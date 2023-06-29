29 июня, 16:20
Военная операция на Украине

Зеленский встретился в Киеве с Гретой Тунберг

Президент Украины и шведская экологическая активистка обсудили последствия боевых действий на окружающую среду

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Киев шведской экологической активисткой Гретой Тунберг и обсудил с ней последствия боевых действий на Украине на окружающую среду. Об этом сообщается на сайте украинского лидера, где отмечается, что Тунберг побывала в стране в составе делегации международной рабочей группы по экологическим последствиям конфликта, созданной украинскими властями совместно с западными странами.

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"Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны", - говорится в сообщении.

Сопредседатель международной рабочей группы Маргот Вальстрем пообещала помощь в разработке планов восстановления окружающей среды и перехода к зеленой экономике на Украине, а также в оценке ущерба окружающей среде для предъявления требований финансового характера России, отмечается в сообщении.

Тунберг стала известна после того, как, будучи школьницей, в августе 2018 года вышла на акцию протеста возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат". Ее действия легли в основу общественного движения Fridays for Future, в рамках которого школьники и студенты по пятницам вместо занятий выходили на протесты, требуя от властей прилагать больше усилий в борьбе с изменением климата. В том же году Тунберг выступила на конференции ООН по климатическим изменениям. 

Теги:
ШвецияУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичТунберг, ГретаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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