СМИ: пограничники Индии и Пакистана обменялись сладостями в честь праздника Ид аль-Адха

Как сообщил телеканал NDTV, "сладкая церемония" - это барометр двусторонних отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Пограничники Индии и Пакистана преподнесли в четверг друг другу наборы традиционных сладостей в честь мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его сведениям, пограничники двух стран обменивались сладостями на разных погранпостах вдоль международной границы между Индией и Пакистаном, в том числе на единственном действующем между странами пограничном переходе "Вага".

"Этот шаг является частью усилий по укреплению отношений и гармонии между пограничными силами обеих стран", - приводит телеканал слова представителя погранслужбы с западной границы страны.

Как указывают местные СМИ, "сладкая церемония" - это барометр двусторонних отношений. Если пограничники обмениваются сладостями, то отношения между Нью-Дели и Исламабадом более-менее в порядке, если нет - идет очередное обострение.

Кроме того, в четверг также произошел обмен приветствиями и сладостями индийских пограничников с сотрудниками пограничной службы Бангладеш на восточной границе страны, отмечает телеканал.

Большинство населения Индии составляют индусы - последователи индуизма, однако в стране существует большая исламская община. При этом соседние с Индией Пакистан и Бангладеш - государства с мусульманским большинством.