29 июня, 16:44

Катар осудил руководство Швеции за проявление "отвратительных двойных стандартов"

МИД республики назвал акт с сожжением Корана в центре Стокгольма "серьезной провокацией в отношении 2 млрд мусульман во всем мире"

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Катар осудил позицию шведских властей, разрешивших провести акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма, назвав ее проявлением "отвратительных двойных стандартов". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном в четверг на странице ведомства в Twitter.

Читайте также
Отзыв посла и туманные перспективы членства в НАТО. Последствия сожжения Корана в Швеции

"Государство Катар самым решительным образом осуждает тот факт, что шведские власти разрешили сжечь Священный Коран в Стокгольме. Этот гнусный акт является серьезной провокацией в отношении 2 млрд мусульман во всем мире, тем более что он был совершен в день празднования Ид аль-Адха", - указало внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркнул, что "допущение неоднократных надругательств над Священным Кораном под предлогом свободы слова разжигает ненависть и насилие, угрожает ценностям мирного сосуществования и демонстрирует отвратительные двойные стандарты". 

Теги:
ШвецияКатар
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация