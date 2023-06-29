Катар осудил руководство Швеции за проявление "отвратительных двойных стандартов"

МИД республики назвал акт с сожжением Корана в центре Стокгольма "серьезной провокацией в отношении 2 млрд мусульман во всем мире"

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Катар осудил позицию шведских властей, разрешивших провести акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма, назвав ее проявлением "отвратительных двойных стандартов". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара, опубликованном в четверг на странице ведомства в Twitter.

"Государство Катар самым решительным образом осуждает тот факт, что шведские власти разрешили сжечь Священный Коран в Стокгольме. Этот гнусный акт является серьезной провокацией в отношении 2 млрд мусульман во всем мире, тем более что он был совершен в день празднования Ид аль-Адха", - указало внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркнул, что "допущение неоднократных надругательств над Священным Кораном под предлогом свободы слова разжигает ненависть и насилие, угрожает ценностям мирного сосуществования и демонстрирует отвратительные двойные стандарты".