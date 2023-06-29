Косовский премьер предложил ЕС свой план по деэскалации ситуации в регионе

Альбин Курти опубликовал план из восьми пунктов, четыре из которых подразумевают шаги со стороны Приштины и еще четыре - требования к Белграду

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти предоставил главе внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю свой план по стабилизации ситуации в крае и нормализации отношений с Белградом. Об этом он сообщил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Республика Косово стремится внести свой вклад в деэскалацию. Мы считаем, что для достижения этой цели необходимо принять срочные меры, и мы полны решимости и готовы предпринять конкретные шаги с целью деэскалации и стабильности в регионе", - отметил Курти, опубликовав план из восьми пунктов, четыре из которых подразумевают шаги со стороны Приштины и еще четыре - требования к Белграду.

В соответствии с документом, приштинские власти готовы "постепенно сокращать присутствие косовской полиции в муниципальных зданиях и вокруг них пропорционально снижению уровня насилия", "обеспечить полный доступ для мониторинга со стороны [миссии ЕС в области верховенства закона] EULEX и заинтересованных НПО по правам человека судебных процессов против совершивших насилие", "организовать досрочные выборы в четырех муниципалитетах на севере [края] при подписании как минимум 20% избирателей петиции об отзыве мэров" и по их завершении передать новоизбранным мэрам все соответствующие полномочия.

Косовский премьер также потребовал от Белграда "вывести агрессивно настроенных протестующих из муниципальных зданий и прилегающих к ним территорий", "сотрудничать в задержаниях и судебных процессах против задержанных при мониторинге со стороны EULEX", "снизить уровень боевой готовности ВС Сербии до низкого уровня, отказаться от переброски подразделений и отозвать 48 оперативных баз, расположенных вдоль [административной] границы", а также прекратить "вмешательства в право этнических сербских граждан и всех политических партий на свободное участие, без запугивания, принуждения или коррумпированного влияния, в местном избирательном процессе".

"Деэскалация ситуации и нормализация отношений осуществимы, у вас есть мои готовность и воля", - заключил Курти.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с группой американских сенаторов заявил, что Курти провоцирует военные действия в самом сердце Европы своей политикой в отношении косовских сербов. Он также назвал позором деятельность миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX), которая работает на территории края.