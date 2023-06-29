ООН ожидает расследования убийства подростка полицией под Парижем

Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак назвал "печальной новостью" произошедшее с этим молодым человеком

ООН, 29 июня. /ТАСС/. ООН ожидает, что власти Франции проведут тщательное расследование гибели подростка в пригороде Парижа, которая привела к массовым беспорядкам. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"То, что произошло с этим молодым человеком, - это, конечно, печальные новости. Мы надеемся и ожидаем, что произошедшее будет полностью расследовано", - сказал он.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.