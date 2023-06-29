США считают, что КНР и Тайвань должны мирным путем урегулировать разногласия

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис заявила, что при этом Вашингтон продолжает поставки оружия Тайбэю лишь для того, чтобы "помочь Тайваню сохранить его потенциал самообороны"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются того, что текущие разногласия между Китаем и Тайванем должны быть урегулированы мирным способом. Об этом в четверг заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис в ходе онлайн-конференции.

"Я думаю, что после поездки госсекретаря [США Энтони Блинкена в Пекин] вы поняли, что мы считаем, что нам нужно ответственно подходить к управлению отношениями между США и Китаем, - сказала представитель Госдепа. - Я должна дать понять, что если речь идет о Тайване или о [принципе] "одного Китая", то стратегия [США] не изменилась. Мы по-прежнему считаем, что мы должны мирно урегулировать разногласия по обе стороны [Тайваньского] пролива".

При этом Льюис утверждала, что Вашингтон продолжает поставки оружия Тайбэю лишь для того, чтобы "помочь Тайваню сохранить его потенциал самообороны".

Блинкен совершил визит в Китай 18-19 июня. Он провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции по итогам визита Блинкен сказал, что США поддерживают принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и выступают против любого изменения статус-кво. Кроме того, госсекретарь заявил, что поднял на переговорах в Пекине вопрос об озабоченности США по поводу якобы провокационных действий КНР в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.